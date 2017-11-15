Başbakanlığa Bağlı AFAD TIR'ı Irak'ta Devrildi: 2 Yaralı

Başbakanlığa Bağlı AFAD TIR'ı Irak'ta Devrildi: 2 Yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde, yardım malzemesi taşıyan Başbakanlığa bağlı TIR devrildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde, Türkiye'den giden ve yardım malzemesi taşıyan TIR devrildi.

YARDIM TIR'I KAZA GEÇİRDİ

Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo köyüne çadır ve battaniye taşıyan Başbakanlığa bağlı AFAD TIR'ı devrildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yapıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, Derbendihan Hastanesine kaldırıldı.

AFAD BAŞKANI KAZA YERİNDE

Öte yandan bölgede bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kaza yerinde incelemede bulundu.