Başbakanın Namaz Kıldığı Geylani Camii Teröristlerin Saldırısında Tahrip Olmuştu
Başbakanın bugün namaz kıldığı Geylani Camii teröristlerin saldırısında tahrip olmuştuŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak temasları kapsamında cuma namazını kıldığı Geylani Camii 2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilmişti.
Başbakanın bugün namaz kıldığı Geylani Camii teröristlerin saldırısında tahrip olmuştu
ŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak temasları kapsamında cuma namazını kıldığı Geylani Camii 2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilmişti.