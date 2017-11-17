Başbakanın Namaz Kıldığı Geylani Camii Teröristlerin Saldırısında Tahrip Olmuştu

Başbakanın Namaz Kıldığı Geylani Camii Teröristlerin Saldırısında Tahrip Olmuştu

Başbakanın bugün namaz kıldığı Geylani Camii teröristlerin saldırısında tahrip olmuştuŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak temasları kapsamında cuma namazını kıldığı Geylani Camii 2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilmişti.

Başbakanın bugün namaz kıldığı Geylani Camii teröristlerin saldırısında tahrip olmuştuŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak temasları kapsamında cuma namazını kıldığı Geylani Camii 2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilmişti.

Başbakanın bugün namaz kıldığı Geylani Camii teröristlerin saldırısında tahrip olmuştu

ŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak temasları kapsamında cuma namazını kıldığı Geylani Camii 2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilmişti.