Başbakan Yıldırım, Yunanistan Mevkidaşı Çipras ile Telefonda Görüştü
AFRİN HAREKATI'NDA 26. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Mevkidaşı Çipras ile Telefonda Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Mevkidaşı Çipras ile Telefonda Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım görüşmede, Ege Denizi'nde, Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikten duyulan rahatsızlığı, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındığı, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulduğu ifade edildi. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et