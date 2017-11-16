Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'a, dün Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı göndererek, Türkiye'nin Yunanistan ile bu zor günde dayanışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya hazır bulunduğunu belirtti.