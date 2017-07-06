Başbakan Yıldırım, Yunan Mevkidaşı Çipras'la, Kıbrıs'ı Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kıbrıs'ı ele aldı.



Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, bir telefon görüşmesi yaptı. Çipras ve Başbakan Yıldırım'ın telefonda Kıbrıs konusunu ele aldıkları öğrenildi.



Atina haber ajansına göre, iki başbakan son günlerde önemli adımlar atılmamış olsa da Kıbrıs konusunda gelişme kaydedilmesi için ortak şekilde çalışılması kararında mutabık kaldılar. - ATİNA