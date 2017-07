Başbakan Yıldırım Yollarda Adalet Aramak Olabilir. Ama Önce Adil Olacağız 2

Dha İSTANBUL - (geniş haber) BAŞBAKAN YILDIRIM: YOLLARDA ADALET ARAMAK OLABİLİR. AMA ÖNCE ADİL OLACAĞIZ



Başbakan Binali Yıldırım,



"Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız. Milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değil. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan salmanın anlamı yok"



Enver ALAS - Bahar DEMİREL - İSTANBUL DHA



Başbakan Binali Yıldırım, "Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım Pendik'te, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Emekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı.



Pendik'teki Selah Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da yer aldı.



Törende konuşan Başbakan Yıldırım, "Denize indirdiğimiz gemiler, dev ulaştırma projeleri, yerli savunma sanayiimizle dünyaya ve bölgeye ülkemizin gücünü bir kez daha göstermiş oluyoruz. Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok. Bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var, özgüvenimiz var. Yarım asır önce Türkiye gemi yapar mı, yapmaz mı; tartışması sürerken, bugün her kabiliyette gemi yapabiliyoruz. Yapmakla da kalmıyoruz. Dostlarımızın ve diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldik. Savunma sanayiinde, son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yüzde 24'lerden yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef, daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye kapasitemiz de var, kabiliyetimiz de var, imkanımız da var. En büyük dayanağımız, milletimizdir. Milletimizin inancı ve güvenidir" diye konuştu.



"MİLLET İÇİN VARIZ"



Millet için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "İş dünyasında görülen dinamizm, umutlarımızı daha da yeşertiyor. Hizmet aşkımızı daha da artırıyor. Sürekli söylüyorum. Biz millet için varız. Millet için ülkemiz için bütün kurumlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün denize indirdiğimiz geminin adı, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi. Şehidimizin annesi ve yakınları bugün aramızdalar. Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi, sualtı taarruz subayı olarak görev yaparken, şehit düşmüş. Denizlerde uzun yıllar sonra naaşı bulunarak, şehitliğe defnedilmiş. Şehidimizin adı indireceğimiz bu gemide ebediyen yaşayacak. Ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyoruz" dedi.



"GÜNDEMİMİZDE, İLK SIRADA ÇÖZÜM VAR"



Denize indirilen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin özelliklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "Bizim her zaman gündemimizde, ilk sırada çözüm var. Sorunlara çözüm var. Sorunları, torunlara havale etmedik. Çöze çöze bugünlere geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek, bugünlere geldik. Bu yola çalışmak ve üretmek isteyen herkesle kendi heyecan ve enerjimizi paylaşacağımızın sözünü vererek, çıktık. Her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da gemi inşa sanayiinde de ve çalışanlara da tam destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. 2003'te, göreve geldiğimizde Türk gemileri kara listedeydi. Kara liste demek; gemi, Türk limanından başka bir limana giderse otomatik tutuluyor demektir. O günler geride kaldı. Gemilerimiz beyaz listede ve dünyanın deniz ticaret filosunun yüzde 90'ını oluşturan 30 ülke arasında Türkiye, 14'üncü sıraya yükseldi" diye konuştu.



"TERÖR, İHANET ODAKLARININ BİLDİĞİ TEK DİL"



Türkiye'nin geleceği adına önemli bir dönemde olunduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, "Hedeflerimiz, yapacaklarımız, yaptıklarımızdan daha çok. 15 yıldır kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Terör, bu ihanet odaklarının bildiği tek dil. Terörle bu milleti dize getireceklerini zannedenler hep yanıldı, yanılmaya da devam edecek. Daha dün PKK'lı teröristler, Siirt'in Baykan İlçesi'nde Kaymakamımız Mehmet Kocabey'e haince bir saldırı girişiminde bulundular. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü kaymakamımız, o bölgede vatandaşlarımıza hizmet götürmek için terörün sömürüsünü ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu karanlık odaklar, haklarını savunduklarını iddia ettikleri vatandaşlarımıza hizmet gitmesini maalesef istemiyor" diye konuştu.



"ADALETİN YERİ MECLİS'TİR, YOLLAR DEĞİL"



CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne eleştiren Başbakan Yıldırım, "Türkiye, bir yandan yatırım üzerine yatırım yaparken, diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız bir mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle taçlanacak. Bu topraklardan bu terör illetini tamamen yok edeceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki diğer siyasi partiler, bu mücadelede bizlerle beraber olsun. Bu milletin gördüğü belki de en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' demek, bu milletin hissiyatıyla adeta alay etmektir. Milletimizin meydan meydan verdiği o destansı özgürlük mücadelesine halel getirmenin, leke sürmenin hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır. Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yok" şeklinde konuştu.