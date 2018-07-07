Başbakan Yıldırım Yemin Etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yeminini etti. 27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yeminini etti.

(Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Pelin Üzek Kılıç - Ahmet Umur Öztürk/İHA)