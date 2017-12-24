Başbakan Yıldırım: "Yanlış Hesap Kudüs'ten Döndü"

- AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin olağan il kongresine katıldı.



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(BM'nin Kudüs kararı) BM'de aklıselimin galip gelmesi bölgede barış, çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs, Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır."



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(BM'nin Kudüs kararı) BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir."