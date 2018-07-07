Başbakan Yıldırım: "Vatana Millete Hayırlı Olur İnşallah"
Başbakan Yıldırım: "Vatana millete hayırlı olur inşallah" Başbakan Yıldırım'dan TBMM Başkan adaylığı değerlendirmesiANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkan adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir.
Başbakan Yıldırım: "Vatana millete hayırlı olur inşallah"
Başbakan Yıldırım'dan TBMM Başkan adaylığı değerlendirmesi
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkan adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.