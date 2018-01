Başbakan Yıldırım: "Uyuşturucu bizim mücadele etmekle beraber boyutları düşündüğümüzden daha derinde ve daha büyük olan mücadele şeklindedir"

-"Terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda sosyal dokumuzu tahrip etmek isteyen uyuşturucu baronlarını da ihmal etmiyorsunuz. Şunu hatırımızda tutalım, terörle mücadelede yurdun her karşı toprağında amansız mücadelede önemli mesafe alındı"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki gelişmelere işaret ederek, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini esas alan, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, KOM Daire Başkanlığında gerçekleştirilen İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Uyuşturucu ile mücadele konusuna değinen Yıldırım, "Terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda sosyal dokumuzu tahrip etmek isteyen uyuşturucu baronlarını da ihmal etmiyorsunuz. Şunu hatırımızda tutalım, terörle mücadelede yurdun her karşı toprağında amansız mücadelede önemli mesafe alındı. Ancak, uyuşturucu bizim mücadele etmekle beraber boyutları düşündüğümüzden daha derinde ve daha büyük olan mücadele şeklindedir. Bundan sonraki öncelikli hedefleriniz arasında genç kuşakları zehirlemeyi, toplumu yozlaştırmayı, ülkemizin enerjisi olan gençlerimizi bu müptelaya düşürmeye çalışanlara asla ve asla göz açtırmayın. Büyük şehirlerde, okullar etrafında, insanların toplu olarak bulunduğu mekanlarda uyuşturucu baronlarının maşaları, dağıtıcıları gençlerimizi zehirlemek adına alçakça bir faaliyet içindeler. başlattığınız uyuşturucuya karşı mücadele takdirle karşılanıyor ancak yeterli değil, bu konuda çok daha amansız bir mücadele sürecini mutlaka ve mutlaka başlatmak gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi burada da teşkilatımızın çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiye 'asayiş ve güvenlik' kadar önem gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, asıl olanın 'vatandaş' olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Sizlere sonunu kadar güveniyoruz, her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. sizleri haktan, hukuktan, hakkaniyetten ayırmasın" dedi.

Etrafta yaşanan olayların dikkatle izlendiğini anlatan Yıldırım, 15 yıldır en büyük mücadelenin teröre karşı verildiğini dile getirdi. Bu konuda ortaya konulan mücadelenin çok büyük olduğunu anlatan Yıldırım, "Bugün Türkiye'de terör birinci gündem maddesi olarak konuşulmuyor, başka konular ön plana çıktı. Ancak, henüz işimiz bitmiş değil. Su uyur, düşman uyumaz. Gece, gündüz, yaz, kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esaslı, savunma esaslı değil mücadele kesintisiz devam edeceğiz. Özellikle de tehdidin, terör olayının gerçekleşmeden önce önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yüzlerce terör olayını gerçekleşmeden önlediniz. Bunun arkasında sağlam bir istihbarat var. Birimler arasında koordinasyon var. Birbirinden bilgi esirgememe var. Bunlar olunca operasyonlar, operasyon öncesi başarılar da kendiliğinden geliyor. Yani, geçmiş zamanların birimler, kurumlar arasındaki zayıf iletişimin bugün yerini çok daha iyi koordine edilmiş ve birbirleriyle her an iletişim halinde olan güvenlik birimlerinin olması bu başarıda en önemli imkanımızdır" diye konuştu.

Yurt içinde güvenliği sağlamanın esas olduğunu ama yetmediğini kaydeden Yıldırım, "Sınır güvenliği önemli. Terör unsurlarının sınırlarımızı geçerek içeride terör faaliyetine girişmesinin önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Bütün elektronik uyarı sistemleri, gözetleme kuleleri vesaire bunları da büyük oranda, tamamlayamadık ama, yüzde 60'ların üzerinde bir sonuç elde ettik, süratle kalan kısımları tamamlayacağız. terörle mücadeledeki kararlılığımızı bütün dünya ülkelerinin açık ve net olarak görmek istiyoruz. Türkiye'nin yaptığı terörle mücadele aslında Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyor. Özellikle Suriye'de DEAŞ'tan temizlenen alanların başka terör örgütüyle doldurulmasını asla kabul edemeyiz. Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları, müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. Amerika, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını kaldırmalı. Tavrını, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana kullanmalıdır" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini esas alan, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır" dedi.