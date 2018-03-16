Başbakan Yıldırım: "Unutmayalım Camilerimiz Herkesindir"

- 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması aşbakan Yıldırım: "Unutmayalım camilerimiz herkesindir. Camilerimiz sosyal hayatımızın merkezidir, kalbidir. Ayrıştırıcı dilden, yanlış imalardan bu nedenle uzak olmalıyız. Diyanet orta yolu temsil ediyor. Onun için her işimiz ve her söylemimizde itidali gözden uzak etmeyelim."