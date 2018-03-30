Başbakan Yıldırım, Umut Tüneli'ni Ziyaret Etti
Başbakan Binali Yıldırım Umut Tüneli’ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.
Başbakan Binali Yıldırım Umut Tüneli'ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.
Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, kuşatma altındaki Saraybosnalıların 3 yıl boyunca dış dünyayla tek bağlantıları olan Umut Tüneli'ni ziyaret etti. Tüneli inceleyen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, Bosna Hersek'te temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye dönüş yaptı. - BOSNA HERSEK