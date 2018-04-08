Başbakan Yıldırım: "Ümit Ediyoruz Ki Yakın Bir Gelecekte Komşularımız Suriye ve Irak'ta İstikrar...

Başbakan Yıldırım: "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur."