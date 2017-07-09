Başbakan Yıldırım, Üçüncü Havalimanı Inşaatını Inceledi

Başbakan Yıldırım, Üçüncü Havalimanı Inşaatını Inceledi

(Tür: İstanbul)

Başbakan Yıldırım, Üçüncü Havalimanı Inşaatını Inceledi

(Tür: İstanbul)