Başbakan Yıldırım: "Türkiye'ye Karşı Yapılacak Her Türlü Saldırı, Misliyle Karşılık Bulacaktır"
- AK Parti Aksaray 6. Olağan İl Kongresi Başbakan Yıldırım'ın salonda vatandaşları selamlaması Başbakan Yıldırım'ın konuşması AKSARAY - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
- AK Parti Aksaray 6. Olağan İl Kongresi
Başbakan Yıldırım'ın salonda vatandaşları selamlaması
Başbakan Yıldırım'ın konuşması AKSARAY - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir."