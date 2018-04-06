Başbakan Yıldırım: "Türkiye ve Moğolistan'ın Gönül Birliği Mesafeler ve Akıp Giden Zamanla Sınırlı...

Başbakan Binali Yıldırım, " Türkiye ve Moğolistan'ın gönül birliği ne mesafeler ne de akıp giden zamanla sınırlı değildir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında katıldığı akşam yemeğinde yaptığı konuşmada Moğolistan ile Türkiye arasındaki dostluğa vurguda bulundu. Moğolistan halkı ile Türk halkının arasında ilişkilerin zaman ve mekanın ötesinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye ve Moğolistan'ın gönül birliği ne mesafeler ne de akıp giden zamanla sınırlı değildir" ifadelerini kullandı.

"Moğolistan'a desteğimiz, iş birliğimiz artarak devam edecek"

Türkiye ile Moğolistan arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 1994-2017 yılları arasında 556 projeyi tamamladı, hizmete sundu. Moğolistan'a desteğimiz, iş birliğimiz gerek yeni projelerde gerek finansman imkanları ile bundan sonra da artarak devam edecek. İlişkilerimizi stratejik düzeye yükseltmeyi arzu ediyoruz. Bunun zamanın da geldiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu yıl içerisinde dünyanın en büyük hava limanının açılışını gerçekleştireceğini hatırlatan ve Moğolistanlı siyasetçileri açılışa davet eden Binali Yıldırım, "Doğrudan uçuşlar konusunda bize ifade ettiğiniz kararlılığınız, gelecek dönemdeki ilişkilerimiz için önemli bir fırsatı da beraberinde getirecek"dedi. - ULAN BATUR