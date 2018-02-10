Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Önünü Kesmek İsteyen Çeteleri Darbecileri Eze Eze Bugünlere Geldik"
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Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Önünü Kesmek İsteyen Çeteleri Darbecileri Eze Eze Bugünlere Geldik"

- Salondan genel görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinevizyondan konuşması Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması Yıldırım'ın konuşması MUĞLA - Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinde konuştu.

Başbakan Yıldırım:

- Salondan genel görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinevizyondan konuşması
Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması
Yıldırım'ın konuşması MUĞLA - Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinde konuştu.

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