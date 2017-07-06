Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda duruşunuda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. Avrupa Birliği, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir."