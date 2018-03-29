Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı Bölgesinde de Irak'ın Kuzeyinde de...

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı Bölgesinde de Irak'ın Kuzeyinde de...

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak'ın kuzeyinde de verdiği mücadele insanlık onurunun mücadelesidir.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak'ın kuzeyinde de verdiği mücadele insanlık onurunun mücadelesidir. O bakımdan marjinal terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK bölücü örgütünün propagandasıyla, algı operasyonlarıyla Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliği'ne de yakışmıyor, dostluğa da yakışmıyor, müttefikliğe de yakışmıyor."

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