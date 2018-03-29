Başbakan Yıldırım: "(Türkiye Ekonomisinin 7,4'lük 2017 Büyüme Oranı) Bu Büyüme Oranı Bizim İçin Bir...

Başbakan Yıldırım: "( Türkiye ekonomisinin 7,4'lük 2017 büyüme oranı) Bu büyüme oranı bizim için bir sürpriz değil. Bunun böyle olacağını aylar önce gelişmelerden görmüştük. Türkiye 2018 yılı için de sürdürülebilir, istikrarlı ve orta vadeli planda hedeflediği büyüme oranını tutturmak için gerekli projelerini yapmıştır."