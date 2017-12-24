Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Demokrasi ve Refah Yolunda Asla Geri Adım Atmayacak"
- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye gelişi Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması KİLİS- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye gelişi
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
KİLİS- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım: "Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim 'AK Parti'ye muhalefet edeyim' diye Türkiye'ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye'ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir."