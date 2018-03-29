Başbakan Yıldırım: "' Türkiye Avrupalı mı, Türkiye Asyalı mı?' şeklinde zaman zaman yersiz, gereksiz sorulara muhatap oluyoruz. Türkiye, tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu, coğrafi olarak hem Avrupa'nın hem de Asya'nın bir araya geldiği bir ülkedir. Türkiye aslında medeniyet çatışmasını sona erdiren, değişik dinleri, inançları, kültürleri yüzyıllar boyunca birbiriyle kaynaştıran bir görev yapmıştır."