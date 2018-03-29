Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne Üye Olmak İstiyor Ancak Bunu Ne Pahasına Olursa...

Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne Üye Olmak İstiyor Ancak Bunu Ne Pahasına Olursa...

Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Müslüman kimliğimizi koruyarak, değerlerimizi koruyarak Avrupa Birliği üyesi olabiliriz. Bize 'bundan vazgeç' diyorlarsa o zaman böyle bir birliğin bize hiçbir faydası olmaz."

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