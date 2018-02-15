Başbakan Yıldırım: "Türkiye-Almanya İlişkilerinde Hassasiyetimiz Belli. PKK Terör Örgütüdür,...

Başbakan Yıldırım: "Türkiye- Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz."