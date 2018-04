Başbakan Yıldırım: "Türk Askeri Her Nereye Giderse Orada Sevinçle Karşılanıyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'daki Türk Üssü'ne yaptığı ziyarette, "Türk askeri her nereye giderse oranın halkı tarafından da bağrına basılıyor, sevinçle karşılanıyor ve hüsnü kabul görüyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için geldiği Afganistan'da, Kabil şehrinde bulunan Türk Üssü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti esnasında yaptığı konuşmada Türk askerinin gittiği her coğrafyada sevgiyle karşılandığına değinen Yıldırım, "Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, her ülkede barış için huzur için vefa için vardır. Bosna'da derdimiz barıştır, Kosova'da tek meselemiz barıştır, Somali'de Irak'ta Katar'da ve burada Afganistan'da tek amacımız var, barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye'de El Bab'da Afrin'de aynı şekilde barış için gitmiştir. Barış için vardır. Rabbime hamdolsun Türk askeri her nereye giderse oranın halkı tarafından da bağrına basılıyor, sevinçle karşılanıyor ve hüsnü kabul görüyor" şeklinde konuştu.

Türk askerinin Afganistan halkı üzerinde bıraktığı olumlu imaja değinen Başbakan Yıldırım, "Afganistan'da dost ve kardeş ülkede ay yıldızlı bayrağımızın buranın halkı üzerinde nasıl olumlu etki yaptığını biz en başta yabancı devlet adamlarından duyuyoruz, bununla da gururlanıyoruz. Komutanlarımız burada barışın sağlanması, Afgan halkının acılarının azaltılması yönünde yaptıklarınızı bize sınırlı bir zaman içinde anlattılar. Nasıl ki Afganistan halkı omzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde onu kucaklamak istiyorsa, inanın ki Suriye'de, El Bab'da, Afrin'de aynı manzarayı aynı sahneleri yaşıyoruz" dedi.

"Türk askeri varsa orada emniyet, barış vardır"

Tarihten bu yana Türk askerinin gittiği yerlere barış, huzur ve güven götürdüğünü belirten Yıldırım, "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven var, emniyet var, hakkaniyet var orada barış vardır" dedi. 1. Dünya Savaşı'nın efsanevi komutanlarından olan Fahrettin Paşa'nın İstiklal Harbi sırasında Afganistan'da Büyükelçilik görevi yürüttüğünü hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Fahrettin Paşa'nın buraya büyükelçi olarak atanmış olması, Türkiye- Afganistan dostluğunun ta en başta, ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türk halkı İstiklal Harbi sırasında Afgan halkının desteklerini asla unutamaz. Zor zamanlarda Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için sizler buradasınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için göğsümüz kabarıyor, sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Size Türkiye'den Başkomutanımızın ve 81 milyonun selamını getirdim"

Afganistan'da çok farklı ülkelerden askerlerin bulunduğunu, öte yandan Türk askerinin Afgan halkı için çok farklı bir yere sahip olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Size Türkiye'den Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 81 milyon Türk milletinin selamını getirdim. Burada bayrağımızı dalgalandıran siz kahraman askerlerimize ülkemiz milletimiz minnettardır. Burada yaşayan insanlar minnettardır. Burada 59 ülke var. 59 ülke içerisinde farklı bir konumunuz var. Afgan halkı üzerinde farklı bir yeriniz var. Bu şüphesiz iftihar edilecek bir şey. Aynı zamanda sorumluluğunuzu da o derece arttıran bir durum. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu. - KABİL