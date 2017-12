Başbakan Yıldırım: (Trump'a tepki) "Ben yaptım demekle olmaz, kararını tanımıyoruz"

-" "Amerika Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek efendim bir kağıda imza attı. Neymiş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Gençler, 'Ben yaptım, oldu' demekle oluyor mu? Olmuyor"

-"O gün 'Yanlış hesap Kudüs'ten döner, Kudüs sahipsiz değil.' dedik. ABD'nin kibirli kararına karşı 'biz bu kararı tanımıyoruz Kudüs Filistin'in başkentidir' diye yeni bir karar aldık"

-"BMGK'nın 14 üyesi ABD'ye karşı bu kararı kınayan oy verdi. Sadece ABD tek başına kaldı. Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler"



BARTIN - Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Bartın İl Kongresi'nde konuştu.