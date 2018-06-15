Başbakan Yıldırım: "Toplumu Çatışmaya Sürükleyen Terör Uzantılarını Asla Aramıza Sokmayacağız"

- AK Parti'nin Tunceli mitingi

Miting alanından detaylar

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması TUNCELİ - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince düzenlenen Tunceli'deki mitinge katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: "Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız."

Başbakan Yıldırım: "Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir."