Başbakan Yıldırım: "Terörle Mücadele Seçime Endekslenen Bir İş Olamaz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle mücadele seçime endekslenen bir iş olamaz. Bunu böyle düşünmek bu ülkeye en büyük haksızlıktır. Bu Türkiye'nin bir beka mücadelesidir. Bunu seçime indirgemek hiç ahlaki değil. Seçim bitti, bitti mi? Devam ediyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadeleye yönelik açıklamada bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından terörle mücadelede savunmanın değil taarruzun esas olacağına yönelik bir karar aldıklarını bildiren Yıldırım, "Üzerilerine üzerilerine gideceğiz ve bunu sadece yurt içinde değil yurt dışında da yapacağız dedik ve bu kararı aldıktan sonra işler farklı noktaya geldi. Göreve geldiğimde söylediğim ilk şey terörü Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, alt sıralara düşüreceğiz ve bunu yaptık. 15 Temmuz'dan sonra Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik, 20 Ocak itibariyle Zeytin Dalı Harekat'ını gerçekleştirdik. Terörle mücadele sadece içeride olmayacak. Zor bir sınırımız var. Özellikle Irak tarafı çok engebeli. Bastığınız yerde zor duruyorsunuz. Sürekli buradan tehdit, sızmalar devam ediyor. Onun için mutlaka ve mutlaka biz terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmemiz lazım. Akdeniz'den Fırat'ın batısına kadar olan aşağı yukarı 400 kilometrelik bölümünü hallettik. Irak tarafından 350 kilometrelik alanda İran sınırından Habur'a kadar orada da sahadayız, Kandil'de dahil bu bölgeyle ilgili çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Terörle mücadelenin seçime endekslenen bir iş olamayacağını vurgulayan Yıldırım, "Bunu böyle düşünmek bu ülkeye en büyük haksızlıktır. Bu Türkiye'nin bir beka mücadelesidir. Bunu seçime indirgemek hiç ahlaki değil. Seçim bitti, bitti mi? Devam ediyor. O bölgeleri emniyete alıncaya kadar aynen Fırat Kalkanı Harekatında, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi oralarda biz emniyetli bir alan oluşturduk. Buralarda da emniyetli bir alan oluşacak ki hududumuzdan içeri sızıp tahribat yapmasın, vatandaşımızın canına malına zarar vermesin, orada keselim. Yaptığımız iş bu" ifadelerini kullandı. - ANKARA