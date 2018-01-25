Başbakan Yıldırım: "Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir"

(Kilis'te camiye düşen roket) "Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi"

-"Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize Mehmetçiklerimize kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular"

-"Dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın"

-"NATO'da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyettedir"

-"ABD'nin terör örgütleri ile iş tutması, çalışmaları terör örgütü ile yapması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir"

-"Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun"

-"Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuştu.