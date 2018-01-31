Başbakan Yıldırım: "Terör örgütü orada burada propaganda yapıyor siviller ölüyor diyor. Asıl zarar gören bizim vatandaşlarımızdır. Daha bugün Hatay'da bir roket saldırısı gerçekleşmiş, 17 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Zarar gören bölgedeki değil, Türkiye'deki vatandaşlarımızdır"

-"Suriye'de barışın, kardeşliğin tesis edilmesi, Suriye'de terör faaliyeti yapmamış bütün etnik yapıların temsil edileceği bir barışın tesis edilmesi için Soçi sürecinin ardından Cenevre süreci yapılacaktır"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.