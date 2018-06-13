Başbakan Binali Yıldırım, Önlüğü Takıp Pide Pişirdi

Seçim çalışması kapsamında gittiği Samsun'da vatandaşlarla sahur yapan Başbakan Binali Yıldırım, yol üstünde bulunan bir fırını ziyaret etti. Pide yapan ustalar ve vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan, fırıncı önlüğünü takarak kendi elleriyle pide yaptı ve fırına sürdü. Yıldırımın neşeli halleri kameraya yansıdı.

PİDE YAPIP, FIRINA SÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışması kapsamında gittiği Samsun'da, bir fırını ziyaret etti. Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, fırıncı önlüğü giyip, pide yaptı. Hazırladığı pideleri susamlayıp kürekle fırına süren Başbakan Yıldırım, piştikten sonra da pideleri fırından aldı. Yıldırım bu işte yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARLA KEYİFLİ SOHBET

Yıldırım, pide yaparken vatandaşlarla da sohbet etti. Yıldırımın neşeli halleri kameraya yansıdı.

Başbakan Binali Yıldırım, 2 gün önce Maltepe'de taksicilerle buluştuğu sahur programında taksi sürmüştü.