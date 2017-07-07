Başbakan Yıldırım, "Terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor"

-"Dünyanın her tarafında bu 'sessiz ölüm' dediğimiz, trafikte can kaybı terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde ama terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Trafikte %100 Yaşam Projesi Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.