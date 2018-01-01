Başbakan Yıldırım Telsizden Polislerin Yeni Yılını Kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, polis telsizinden konuşarak Ankara'da görev yapan polislerin yeni yılını tebrik etti.



Başbakan Yıldırım, telsiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Üstün görev anlayışınızın, başarılı ve özverili çalışmalarınızın 2018 yılında da aynen süreceği inancıyla şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, sizlere ve fedakar ailelerinize yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, hepinizin alnından ve gözlerinden öpüyorum." - ANKARA