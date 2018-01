Başbakan Yıldırım, "Tarımda İki Önemli Kaleme Büyük Destek Vereceğiz.

Başbakan Yıldırım, "Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem"

"Bizim için İran'ın istikrarı huzuru önemlidir"



KIRŞEHİR – Başbakan Binali Yıldırım, başkalarının işlerine burnunu sokmaya çok meraklı ülkeler olduğunu belirterek, "Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir" dedi.

AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Bu davaya omuz verenin yenisi eskisi yoktur. Bizde bayrak değişimi demek safları sıklaştırmak demektir. Bizim davamız makam davası değildir. Millete hizmet sevdasıdır. Bizim davamız Türkiye'nin geleceğinin davasıdır" diye konuştu.

"Biz Türkiye'nin birliğinden 80 milyonun kardeşliğinden başka hiçbir şeyi önemsemeyiz. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir. 2002 yılında Türkiye'nin ekonomisini, işçisini, memurunu, çiftçisini karamsarlık ümitsizlik sarmıştı. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük" diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütçemizi tam 6 kat büyüttük. Milli Eğitimin bütçesi bile 2002 yılının bütçesinin tamamından fazla. 15 yıl önce ihracatı bilen ilin sayısı 12'yi geçmiyordu bu gün 81 ilimiz dünyaya açılıyor. Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Dünyada bu kadar büyümeyi sağlayan ikinci bir ülke yok. 15 yıldır istikrar sürsün Türkiye büyüsün dedik. Türkiye hem bölgesinde hem dünya genelinde güven ve istikrar adası olmaya devam ediyor. Yarınları inşa etmenin derdindeyiz. Yarınlarımız bu günden daha güzel olacak. İhracatta en iyi ikinci yılımızı yaşıyoruz. 2018'de 170 milyar hedef koyduk inşallah o hedefi de yakalayacağız. Tarım desteklerini tam 7 kat artırdık. Türkiye tarımda Avrupa'nın bir numarası oldu.

2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Biri mazot, biri yem. Tarım ve Gıda ürünleri ihracatımızı 15 yılda 4 kat artırdık. 2017 yılı içinde içeride ve dışarıda terörle mücadele noktasında önemli yol aldık. Terörü ülkenin gündeminden çıkaracağız dedik. Yurdun her karış noktasında güvenlik kuvvetlerimiz devletin varlığını hissettiriyor. Turizmde 15 Temmuz sonrasında kaybettiğimiz pazarı tekrar kazanıyoruz. Özellikle 2016 yılının Ocak ve kasım ayında bir kayıp yaşamıştık. 2017'de bu kaybı telafi ettiğimiz gibi 32 milyon turist sayısına eriştik."



"Önümüzde 2023 hedeflerimiz var"

"Taşeron meselesini çözeceğiz dedik, çözdük" diyen Yıldırım, "Asgari ücrete yüzde 14.2 zam yaptık. Bu zam enflasyonun üzerinde bir zam demektir. Alın terinin hakkını verdik. Birlik içinde, beraberlik içinde kardeşliğimizi dostluğumuzu yücelterek ak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye bölgenin yükselen yıldızı olmaya devam edecek.

Bazı ülkeler başkalarının işlerini burnunu sokmaya çok meraklı. Şimdi de İran'a kanca takmaya çalışıyorlar. Bölgede yeni sorun alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Gönül coğrafyamızın hiçbir yerine ateş düşsün istemeyiz. Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı huzuru önemlidir. Dışarıdan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz. O yüzden bir an önce komşumuzun istikrarını dönmesini bekliyoruz.

Türkiye kendi hukukunu koruduğu gibi dost ve komşularının hukukunu da korumaya gayret eden ülkedir. Türkiye Bağımsız egemen bir ülkedir.

Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bu kongre ve diğer illerde yapılacak kongrelerle birlikte hedef 2019. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına bakarsan darbeye direnen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin diyor. Bu darbeci bir zihniyet demektir. Darbeyi teşvik etmek, darbecileri cesaretlendirmek demektir. Bu ağız FEÖT'nün ağzı demektir. Kemal Bey artık bırak şu darbe seviciliğini. Sen koltukta rahat rahat televizyon seyrederken, milletin evlatları vatan için can mücadelesi verdiler. Milletimiz bu kahramanlıkları asla unutmayacak. Katliam yapan FETÖ'cü hainlere karşı istiklaline karşı çıkan kahraman milletimizin karşısında olduğunun farkında mısın? Bu kafa ile gençlerin, kadınlarımızın yüzüne nasıl bakacaksın?" şeklinde konuştu.