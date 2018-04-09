Başbakan Yıldırım: "Spekülatörlerin, Karamsar Senaryo Üretenlerin Heveslerini Kursaklarında...

Başbakan Yıldırım: "Spekülatörlerin, Karamsar Senaryo Üretenlerin Heveslerini Kursaklarında...

- Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

- Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Başbakan Yıldırım: "Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık."

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