Başbakan Yıldırım Duyurdu! Yarın Yayınlanacak Son KHK İle OHAL Bitiyor

Konuk olduğu programda son KHK'nın yarın yayınlanacağını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, böylece OHAL'in de tamamlanacağını ifade etti.

"OHAL KALKTIĞI ZAMAN..."

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" ifadesini kullandı.

"YENİ KABİNE PAZARTESİ AÇIKLANACAK"

"Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak." diyen Yıldırım, "Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil." şeklinde konuştu.