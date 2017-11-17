Başbakan Yıldırım, Şırnak Geylani Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada artık PKK terör örgütünün bu millete zarar veremeyeceğini vurgulayarak, "Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ilimize, ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkalım. Önümüzde inşallah çok güzel günlerimiz olacak." dedi.