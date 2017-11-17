Başbakan Yıldırım: "Şırnak'a 15 Yılda 10 Milyar Liralık Yatırım Yaptık. Tabii Ki Yapacağız. Çünkü...
Başbakan Yıldırım: "Şırnak'a 15 yılda 10 milyar liralık yatırım yaptık. Tabii ki yapacağız. Çünkü Şırnak, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği, beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor, 'Ben buradayım' diyor.
Başbakan Yıldırım: "Şırnak'a 15 yılda 10 milyar liralık yatırım yaptık. Tabii ki yapacağız. Çünkü Şırnak, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği, beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor, 'Ben buradayım' diyor."