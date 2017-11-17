Başbakan Yıldırım: "Şırnak'a 15 yılda 10 milyar liralık yatırım yaptık. Tabii ki yapacağız. Çünkü Şırnak, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği, beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor, 'Ben buradayım' diyor."