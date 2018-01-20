Başbakan Yıldırım, "Silahlı Kuvvetlerimiz Pkk, Pyd, Ypg ve Deaş Unsurlarını Yok Etmek İçin Havadan...
Başbakan Yıldırım, "Silahlı kuvvetlerimiz PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır"BİLECİK (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım partisinin 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım, "Silahlı kuvvetlerimiz PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır"
BİLECİK (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım partisinin 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.