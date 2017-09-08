Başbakan Yıldırım: "Selçuk'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunu Tebrik Ediyorum"
- Selçuk ilçesinin kurtuluş etkinliği TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının Hizmete Alınma Töreni Törenden görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk Meydanı'nda düzenlenen Selçuk ilçesinin kurtuluş etkinliği ve TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının...
- Selçuk ilçesinin kurtuluş etkinliği
TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının Hizmete Alınma Töreni
Törenden görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk Meydanı'nda düzenlenen Selçuk ilçesinin kurtuluş etkinliği ve TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının Hizmete Alınma Törenine katıldı.