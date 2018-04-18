Başbakan Yıldırım: "Seçimlerin Erkene Alınması Yönündeki Beklenti, Zaman İçerisinde Azalmamış...

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Erken seçim kararı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım: "Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir."