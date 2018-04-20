Başbakan Yıldırım, "Endişeliyiz" Diyen ABD'ye Sert Çıktı: Kendi İşlerine Baksınlar

Başbakan Binali Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camii'nde cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, erken seçim konusunda "endişeliyiz" diyen ABD''ye sert çıktı: Onlar işlerine baksın. ABD'deki seçimlerde hile tartışmaları bitmek bilmedi. Seçim görmek istiyorlarsa gelip Türkiye'de görsünler.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok.

YUNANİSTAN'DA FETÖ TAHLİYESİ

Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz. Son zamanlarda maalesef FETÖ suçluluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz.

ABD'NİN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASINA TEPKİ

Önce onlar kendi işlerine baksın. 1,5 sene geçti seçimlerden, hala 'seçimlerde hile, usulsüzlük yapıldı' tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar, seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsinler. Şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.

KUPA DERBİSİNDEKİ OLAYLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Futbol Federasyonu gerekli araştırmaları, soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa, sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek."