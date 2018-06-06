Başbakan Yıldırım: Seçimden Sonra Yapacağımız İlk İş Bedelli Askerlik
Milyonların beklediği bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Başbakan Yıldırım "Seçimden sonra yapılacak ilk iş. Yeni hükümetin öncelikli konusu" ifadesini kullandı.
Günlerdir konuşulan 'bedelli askerlik' konusunda AK Parti cephesinden en net yorum Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.
"BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR"
24 Haziran'da AK Parti'nin iktidara gelmesi durumunda bedelli askerliğin ilk gündem maddesi olacağını belirten Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu." dedi.