Başbakan Yıldırım: Seçim Gecesi Ayağı Sıkışan Çocuk, Cumhurbaşkanımızı Ağlattı

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Başbakan Binali Yıldırım, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

"KONUŞTUĞUMUZDA TELEFONDA AĞLIYORDU"

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşk'ünde yaptığı konuşma esnasında 8 yaşlarındaki bir çocuğun ayağının köşkün önündeki kapana sıkıştığını belirten Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın duygusal yönü çok kuvvetlidir. Seçim akşamı toplanan kalabalık içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar etkiledi ki konuştuğumuzda telefonda ağlıyordu. Ne seçim kazanması, ne o coşku hepsi gitmiş, bütün dikkatini oraya vermişti. Hatta bir ara gelmemeyi, iptal etmeyi bile düşündü" dedi.

"CUMHURBAŞKANI RAHATI SEVMEYEN BİR ADAM"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak zor mu?" sorusuna da cevap veren Yıldırım, "Cumhurbaşkanı rahatı ve rahat olmak isteyeni sevmeyen bir adam. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu da memlekete olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. Hiçbir yerde bir aksaklık, eksiklik olmasın istiyor" ifadesini kullandı.