Başbakan Yıldırım Saraybosna'da (1)

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu yılın ortalarında Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e bir resmi ziyaret gerçekleştirecek ve birçok anlaşmayı o ziyaret vesilesiyle imzalamış olacağız. Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağız. Havacılık anlaşması, eğitim anlaşması daha birçok alanda 10 civarında anlaşmayı dost ve kardeş Bosna Hersek ile imzalamış olacağız." dedi.

Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaretinde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.

Yıldırım, Balkanlar'ın kalbi, Türkiye'nin gönlünde büyük yeri olan dost ve kardeş Bosna Hersek'i ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne 8 Ekim 2013'te üniversitenin 10. yıl akademik açılışı dolayısıyla geldiğini anımsatan Yıldırım, "bilge kral", "büyük düşünce adamı" ve "devlet adamı" olarak nitelediği kurucu lider Aliya İzzetbegoviç'i de rahmet ve şükranla andığını kaydetti. Yıldırım, "O, düşünce dünyamızın kutup yıldızlarından biriydi." dedi.

"Yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Balkanlar'ın güven, istikrarı esasında bizim dış politikamızın özünü oluşturdu." ifadesini kullanan Yıldırım, her zaman Balkanlar ile iç içe olunduğunu ve bundan sonra da çok yönlü, kapsamlı ilişkilerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Bölge ülkeleriyle yakın ve dostane ilişkiler ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Yıldırım, "O anlamda Bosna Hersek bizim kalbimizin yarısıdır." diye konuştu.

Bütün Balkan coğrafyası için huzur, barış, ve esenlik dileyen Yıldırım, "Bosna Hersek'in gerek AB'ye gerekse NATO'ya üyeliği için Türkiye olarak her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin bilim insanlarının emek ve gayretleriyle mümkün hale geleceğini ifade eden Yıldırım, öğrencilerin de bir araya gelerek kaynaşmalarının, dostluklarını tesis etmelerinin iki ülke arasındaki kardeşliğin, dostluğun en güzel nişanesi olacağını söyledi.

Balkan ülkelerinin tamamıyla iyi ve dostane ilişkilerin her geçen gün arttığına işaret eden Yıldırım, son dönemde Bulgaristan Başbakanı'nın Türkiye'de misafir edildiğini, daha sonra Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya cumhurbaşkanları ile Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Makedonya ve Arnavutluk başbakanlarının Türkiye'de ağırlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başında Bulgaristan'ın Varna şehrinde Türkiye-AB Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye-AB ilişkileri bütün yönleriyle ele alındı. Önümüzdeki dönemde de bütün bölge ülkeleriyle karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek. Bu yılın ortalarında Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e bir resmi ziyaret gerçekleştirecek ve birçok anlaşmayı o ziyaret vesilesiyle imzalamış olacağız. Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağız. Havacılık anlaşması, eğitim anlaşması, daha birçok alanda, 10 civarında anlaşmayı dost ve kardeş Bosna Hersek ile imzalamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını da ileten Yıldırım, Balkan ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkilerin daha da geliştirmesi için Türkiye olarak ciddi bir gayret verildiğini söyledi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan arasında 3'lü dayanışma mekanizması tesis ettiğini aktaran Yıldırım, bu çerçevede yıl içinde Bosna Hersek'te ikili zirve toplantısı yapılmasının öngörüldüğü bilgisini verdi.

"Kendimizle ilgilenmek kadar önemlidir"

Bunun çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bölge, Balkanlar bizim için bir rekabet alanı değil. Türkiye olarak bu bölgeye ilgimiz, alakamız, kendimizle ilgilenmek kadar önemlidir. Aynı derecede ilgileniyoruz. Elbette bu ilginin gerçek anlamda derinleşmesi, kültürel ve akademik ilginin de aynı derecede yoğunlaşmasıyla mümkün. O yüzden Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ciddi bir görev ifa ediyor. Büyük düşünür Aliya İzzetbegoviç'in bize işaret ettiği ve beklediği de ancak budur."

"Etkin bir şekilde görev almayı arzu ediyoruz"

Bosna Hersek'in Avrupa ve Avrupa Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşme hedefini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"AB ve Avrupa ülkeleri en büyük ticaret ortaklarımızdan biridir. Bu bölgeyle ticaretimizin bir kısmı karayolu ile bu topraklar üzerinden yapılıyor. Bu nedenle AB'nin Balkanlar'daki yol ağlarının, ulaşım hatlarının daha da geliştirilmesi, alt yapının iyileştirilmesi konusunda Türkiye olarak etkin bir şekilde görev almayı arzu ediyoruz. Unutmayalım ki Türkiye Avrupa'nın en büyük kara ulaştırma filosuna sahiptir. Yine Türkiye 2018'in sonunda dünyanın en büyük havalimanını hizmete alacak bir ülkedir."

(Sürecek)