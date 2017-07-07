Başbakan Yıldırım : Sağlık Olsun Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Heyeti, Elinden Geleni Yaptı (2)

"ARTIK BU KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI, BU İŞİ BURADA, MİTİNG SONRASI BİTİRMEK LAZIM. MAKSADINA ERİŞTİ, DAHA FAZLA SÜRDÜRMENİN ANLAMI YOK"



"ÜMİT EDERİM, SÜKUNET İÇİNDE HERHANGİ BİR TAŞKINLIĞA MEYDAN VERMEDEN BU EYLEMİ TAMAMLAMIŞ OLURLAR"



"BU İŞTE ISRAR ETMEK YOLLARDA, MEYDANLARDA MAĞDUR OLAN VATANDAŞA EZİYET OLUR. ANAMUHALEFET PARTİSİNE DE EZİYETE DÖNÜŞEBİLİR"



"HEP BİRLİKTE ADALETİN DAHA İYİ İŞLEMESİ İÇİN GAYRET EDELİM. BUNUN YERİ YOLLAR DEĞİL, MECLİS'TİR"



Hakime TORUN / ANKARA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin başlattığı "Adalet yürüyüşü"ne, "Artık bu kabak tadı vermeye başladı, bu işi burada, miting sonrası bitirmek lazım. İşi başka mecralara taşımanın anlamı yok. O zaman bu iyi, niyetli girişim olmaktan çıkmış olur. Ümit ederim, sükunet içinde herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden bu eylemi tamamlamış olurlar. Bu işte ısrar etmek yollarda, meydanlarda mağdur olan vatandaşa eziyet olur. Anamuhalefet partisine de eziyete dönüşebilir. Hep birlikte adaletin daha iyi işlemesi için gayret edelim. Bunun yeri yollar değil, Meclis'tir" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik güvenlik önlemleriyle ilgili soruya, "Hiçbir ihbarı, ihtimali gözardı etmeden güvenliğin en üst düzeyde alınması için gereken her şey yapılıyor ilk günden bugüne. Güvenlik birimlerimiz büyük bir fedakarlık ile bu yürüyüşün bir provokasyonla karşılaşmaması için büyük çaba gösteriyorlar. Tabiki bu yürüyüş esnasında yollardaki hayatın doğal akışı da bozuluyor. Bu da bir sonuçtur. Bunu dikkate alması gereken bu yürüyüşü tertip edenlerdir. İtinalı davrandıklarını söylemek isterim. Ancak artık bu iş maksadına erişti, daha fazla sürdürmenin anlamı yok. Anamuhalefet partisinin genel başkanı açıklamasını yaptı. Yarın açıkhava toplantısıyla bu eylemi tamamlayacaklarını ifade etti. Ümit ederim, sükunet içinde herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden bu eylemi tamamlamış olurlar. Bu işte ısrar etmek yollarda, meydanlarda mağdur olan vatandaşa eziyet olur. Anamuhalefet partisine ve Genel başkanına da eziyete dönüşebilir. Tavsiyemiz adalet sonuna kadar adalet. Hep birlikte adaletin daha iyi işlemesi için gayret edelim. Ancak bunun yeri yollar değil, yürüyüş değildir.



Bunun yeri yollar değil, Meclis'tir. Artık bu kabak tadı vermeye başladı, bu işi burada, miting sonrası bitirmek lazım. İşi başka mecralara taşımanın anlamı yok. O zaman bu iyi, niyetli girişim olmaktan çıkmış olur" diye yanıt verdi.