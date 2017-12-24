Başbakan Yıldırım, "Ruhunu 1 Dolara Satmış Hainler, Türkiye'ye Diz Çöktürmek İstediler Ama...
Başbakan Yıldırım, "Ruhunu 1 dolara satmış hainler, Türkiye'ye diz çöktürmek istediler ama başaramadılar" -"Seçim zamanı dışında Ankara'dan dışarıya çıkmayan, hatırınızı sormayanlara sorun; Türkiye için ne yaptınız deyin"KİLİS (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Kilis 6.
Başbakan Yıldırım, "Ruhunu 1 dolara satmış hainler, Türkiye'ye diz çöktürmek istediler ama başaramadılar"
-"Seçim zamanı dışında Ankara'dan dışarıya çıkmayan, hatırınızı sormayanlara sorun; Türkiye için ne yaptınız deyin"
KİLİS (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Kilis 6. Olağan kongresinde konuştu.