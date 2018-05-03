Başbakan Yıldırım: "Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Grubunun İttifakı ile Türkiye'nin Lideri,...

Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti grubunun ittifakı ile Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz" dedi.

Kanunen cumhurbaşkanı adayını belirlemek için grup kararı almak üzere TBMM'de toplanan AK Parti grubu, yapılan kapalı toplantının ardından basına açıldı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Başbakan Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin, bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayı, milletin adamıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'yi yönettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çok çalıştık, önemli hizmetler yaptık. Mensubu olduğumuz siyasi geleneğin Türkiye yönetiminde 70 yıla yakın bir geçmişi var. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere siyasi istikrar, güven ve kalkınma davamız milletin refahı bakımından çok önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesi için önemini anlatan Yıldırım, "Daima mazlum ve mağdurların yanında olduk. Bundan sonra yolumuzda hiçbir sapma olmadan devam edeceğiz. Bugünlerde şekillenmekte olan küresel düzen, geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde farklı ve yeni özellikler gösteriyor. Yerleşik ilişkiler dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşüyor. Problemler ve güç mücadeleleri farklı şekiller alıyor. Bu durumda önemli soru şu; Türkiye nerede yer alacak? İmkan ve kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak, gelişen riskleri bertaraf etmek için ne yapacak? İşte bu ana mesele ve ülke yönetiminde karşı karşıya kaldığımız sınamalar, yaşadığımız tecrübeler, geçmiş dönemin siyasi mirası bizi yönetim sistemi değişikliği yapma noktasına getirdi" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ı, AK Parti grubunun ittifakı ile Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz"

"24 Haziran'da güçlü bir iktidar, güçlü Meclis, sürekli istikrar için milletimizin kararına, vicdanına başvuracağız. Türkiye üzerinde kirli plan yapanların oyunlarını bozacağız. Millet iradesi için en güçlü şekilde yönetimin oluşmasını sağlayacağız" diyen Başbakan Yıldırım, yapılacak daha çok işin olduğunu söyledi. Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin, bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayı, milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti grubunun ittifakı ile Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu, olsun" dedi. - ANKARA