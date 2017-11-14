Başbakan Yıldırım: "Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar"

- "BBC bir haber geçti. Rakka'ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı DEAŞ'tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler"

-"Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tır, 13 otobüs, 100 tane araçtan oluşan, her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak konvoy oluşturarak terör örgütlerini sağ salim çıkartmışlar"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu.