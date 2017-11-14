Başbakan, Rakka'daki ABD-PKK-DEAŞ İttifakına Sert Çıktı: Bu mu Akıllı Politikanız

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD ziyaretinde yaşanan gelişmeleri paylaşan Yıldırım, FETÖ'nün iadesi konusunda Amerika'nın tavrını eleştirdi. Rakka'da sıkışan en az 350 DEAŞ'lı terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehirden tahliye edilmesini hatırlatan Yıldırım, "Bu mu akıllı politikanız. Bu mu stratejik işbirliği" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasının o kısmı:

"MASUM İNSANLARIN KATLİNE SEBEP OLACAKLAR"

Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine Rakka'daki DEAŞ'lıları silahları ile birlikte çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tırın da 10 tanesi her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette, konvoy oluşturarak Rakka'nın kuzeyinden DEAŞ terör örgütü üyelerini çıkarmışlar. Biz ne dedik Amerika'ya, bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele devletlerin yapacağı bir iş değildir. Oradan çıkan silahları ile serbest bırakılan DEAŞ mensupları, başta Türkiye olmak üzere, Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafından kim bilir yeni, masum insanların katline sebep olacaklar. Bunların çarpışmadan anladıkları, bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin. Terör örgütlerine karşı devletlerin işbirliği önemlidir.

"BU MU AKILLI POLİTİKANIZ, BU MU STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ"

DEAŞ'lılar silahları ile gittiler, YPG, PKK yerleşti. Bu mu akıllı politikanız. Bu mu stratejik iş birliği. Türkiye bir kez daha haklı çıktı. Bizim amacımız haklı çıkmak değil, bölgeyi bu terör belasından kurtarmak. Ne zaman DEAŞ teröristleri gelecek ve eylem yapacak. Şimdi orada kıstırdığınız terör örgütlerini bıraktınız, tek tek bulup dünyanın değişik yerlerinde etkisiz hale getireceğiz. Bütün bunların bedelini bölgedeki insanlar ödüyor. Türkiye ödüyor. Türkiye'nin Suriye'ye 911 kilometre sınırı var.

ABD'NİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARAN GÖRÜNTÜLER

Rakka'da sıkışan 350 DEAŞ'lı teröristin, ABD askerleri ve PYD'li teröristler tarafından şehir dışına tahliye edildiği anların görüntülerini İngiliz yayın kuruluşu BBC ortaya çıkardı.

